В Нью-Йорке на Таймс-Сквер появилось огромное фото Kalush Orchestra

Отныне об украинской группе Kalush Orchestra, которая стала победителем "Евровидения-2022", знают и за океаном.
Так, огромное фото коллектива появилось в Нью-Йорке на Таймс-Сквер
Соответствующий снимок был опубликован на официальной странице "Евровидения" в Украине. А саму фотографию в американском городе обнародовал стриминговый сервис Spotify.
Группа поблагодарила за поддержку в сторис: "Это много значит для нас".
Напомним, 15 мая в Турине завершился грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022". В нем безоговорочную победу, с большим отрывом от конкурентов, одержал представитель от Украины, группа Kalush Orchestra.
Напомним, фронтмен Kalush Orchestra получил еще одно почетное звание. Решение единогласно было принято на сессии Калушского городского совета.
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