В Нью-Йорке на Таймс-Сквер появилось огромное фото Kalush Orchestra

В Нью-Йорке на Таймс-Сквер появилось огромное фото Kalush Orchestra

Отныне об украинской группе Kalush Orchestra, которая стала победителем "Евровидения-2022", знают и за океаном.

Так, огромное фото коллектива появилось в Нью-Йорке на Таймс-Сквер

Соответствующий снимок был опубликован на официальной странице "Евровидения" в Украине. А саму фотографию в американском городе обнародовал стриминговый сервис Spotify.

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Группа поблагодарила за поддержку в сторис: "Это много значит для нас".

Напомним, 15 мая в Турине завершился грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2022". В нем безоговорочную победу, с большим отрывом от конкурентов, одержал представитель от Украины, группа Kalush Orchestra.

Напомним, фронтмен Kalush Orchestra получил еще одно почетное звание. Решение единогласно было принято на сессии Калушского городского совета.

Продюсер Алексей Гончаренко о закулисье "Евровидения 2022" и как готовился номер группы Kalush

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