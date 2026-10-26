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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
238
Время на прочтение
2 мин

В объятиях Бражка и с сыном у камина: Даша Квиткова показала осенний отдых семьи

Блогерша показала нежные объятия с футболистом, прогулки с сыном и уютный вечер у камина.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Даша Цветкова

Даша Цветкова / © instagram.com/kvittkova

Украинская блоггерша Даша Квиткова показала, как провела осенние выходные по Киеву с любимым-футболистом Владимиром Бражко и сыном Левчиком, и поделилась уютными семейными кадрами.

Блогерка отправилась с самыми родными за город, где они наслаждались спокойствием среди осенней природы. Для отдыха семья выбрала дом с панорамными окнами и камином. Цветкова показала нежные моменты с футболистом Владимиром Бражко. Также она провела время с сыном от предыдущего брака с ведущим Никитой Добрыниным. На фотографиях можно увидеть домашние образы, прогулки по двору и неспешные утренники с чашкой в руках. А в один из вечеров они, похоже, посвятили семейному кинопросмотру.

Даша Цветкова с Владимиром Бражко / © instagram.com/kvittkova

Даша Цветкова с Владимиром Бражко / © instagram.com/kvittkova

На одном из кадров Даша нежно обнимает любимого за шею, сидя у окна. Владимир в сером тоске прижимает ее к себе, создавая атмосферу особого домашнего уюта. Сама блоггерша также показала, как начинала утро в светлой пижаме с чашкой в руках, созерцая осенние деревья за окном.

Даша Цветкова / © instagram.com/kvittkova

Даша Цветкова / © instagram.com/kvittkova

Отдельную часть фотоподборки Квиткова посвятила сыну. Вместе с Левчиком она гуляла по двору, где мальчик улыбался маме в теплой куртке и шапке. Для прогулки Даша выбрала светлый свитшот, джинсовую жилетку, свободные черные брюки и кроссовки. На другом фото мальчик позировал у двери, а блоггерша держала букет ярких осенних листьев.

Даша Цветкова с сыном / © instagram.com/kvittkova

Даша Цветкова с сыном / © instagram.com/kvittkova

Сын Даши Цветочной / © instagram.com/kvittkova

Сын Даши Цветочной / © instagram.com/kvittkova

Еще один кадр перенес подписчиков в вечернюю атмосферу дома. Левчик в пижаме с динозаврами устроился на столике возле зажженного камина. На экране телевизора был открыт поиск фильмов о Гарри Поттере — вероятно, семья выбирала ленту для совместного просмотра.

Сын Даши Цветочной / © instagram.com/kvittkova

Сын Даши Цветочной / © instagram.com/kvittkova

Напомним, недавно Даша Квиткова раскрыла правду об алиментах от эксчеловика Никиты Добрынина и почему не получает их на сына.

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