В "Охматдете" показали трогательные снимки встречи голливудской актрисы Джессики Честейн с детьми

Голливудская артистка Джессика Честейн во время своего визита в Украину встретилась с детьми, которые лечатся в столичном "Охматдете".

В общем, знаменитость познакомилась с маленькими украинцами, которые сейчас находятся в больнице. Там были детки и из временно оккупированного Херсона, и из Харькова, и из Одессы.

Джессика Честейн встретилась с детьми в "Охматдете" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Джессика Честейн встретилась с детьми в "Охматдете" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

В "Охматдете" Джессика Честейн поддержала 6-летнюю девочку, которая потеряла ногу из-за вражеского снаряда, попавшего прямо в комнату, где пряталась семья. Также голливудская знаменитость посетила три семьи-переселенцы, дети которых лечатся в заведении. Актриса пришла не с пустыми руками, а с подарками. Дети, в свою очередь, благодарили гости, рисовали ей рисунки и делились вкусностями.

Джессика Честейн встретилась с детьми в "Охматдете" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Джессика Честейн встретилась с детьми в "Охматдете" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

"Мы всегда рады видеть гостей в нашей больнице. Жаль, что поводом для визита сейчас война. Однако мы хотим, чтобы весь мир знал, что происходит в Украине сейчас: ежедневно погибают люди, страдают дети. Нам необходима помощь всего мира, чтобы побороть врага", — говорится в сообщении "Охматдета".

Напомним, во время своего визита в Украину Джессика Честейн посетила Киев и разбомбленный войной Ирпень. Также она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

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