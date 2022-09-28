В окопе и с автоматом: "Бумбокс" показал один день Андрея Хлывнюка с передовой

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с началом полномасштабного вторжения России в Украину мобилизовался и защищает нашу страну на передовой.

Андрей Хлывнюк стал патрульным полицейским батальона ТОР (тактико-оперативное реагирование) в составе подразделения София Управления Патрульной полиции в Киеве.

Теперь фронтмен группы "Бумбокс" — пилот ударного дрона, который называется Punisher. "Задачи очень простые: разведка дает нам цели, и мы эти цели обезвреживаем. Вот и все", – рассказывал Хлывнюк, пишет vikna.tv.

Андрей Хливнюк во время боевой задачи / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Андрей Хливнюк во время боевой задачи / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Фото: instagram.com/boomboxfamily

На днях на странице "Бумбокс" в Instagram появилось несколько кадров, сделанных на передовой. Автором снимков выступил Стас Гуренко – фотограф и режиссер, ранее снявший несколько клипов для "Бумбокс".

Андрей Хливнюк во время боевой задачи / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Гуренко снял один день из жизни Хлывнюка на передовой во время боевого задания. На красноречивых фото музыкант изображен в окопе, с автоматом, в машине. Также на снимке присутствует ударный дрон Punisher, которым управляет Хлывнюк.

Ударный дрон Punisher / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Андрей Хливнюк во время боевой задачи / Фото: instagram.com/boomboxfamily

"Стас Гуренко съездил к ребятам и привез интересные фотографии. Кстати, белая птичка на фото — тот же Punisher", — говорится в описании под фото.

Андрей Хливнюк во время боевой задачи / Фото: instagram.com/boomboxfamily

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