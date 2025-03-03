В окружении Дмитрия Комарова прокомментировали его развод с женой: "Еще летом у них все было хорошо"

В окружении украинского ведущего и журналиста Дмитрия Комарова прокомментировали его развод с женой Александрой Кучеренко.

Поклонников звездных супругов всколыхнула новость, что пара подала документы на расторжение брака. Инициатором развода стал ведущий. Он 1 января подал иск в суд. Ни Комаров, ни Кучеренко не комментируют свой развод и не раскрывают, что же между ними произошло.

Редакция сайта ТСН.ua обращалась к пресс-службе ведущего. Однако и там отказались давать хоть какие-то комментарии на эту тему. Поэтому мы обратились к друзьям Комарова и Кучеренко. В окружении пары также в основном отказывались озвучивать какие-либо подробности. Друзья еще пока что супругов лишь отметили, что были не менее шокированы этой новостью, чем их поклонники. Как говорят в окружении Комарова и Кучеренко, еще летом между ними все было хорошо.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

"Честно говоря, мы все шокированы этой новостью, потому что еще летом у них все было хорошо. На самом деле, если это действительно правда, то это печальная новость", — сказал один из знакомых пары, который попросил не озвучивать свое имя.

Отметим, что Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко прожили в браке шесть лет. Уже долго ходили сплетни об их разводе, а на днях стало известно, что это правда. По данным из реестра содовых дел, 1 января Комаров подал документы на расторжение брака. Что стало причиной такого решения – неизвестно.

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