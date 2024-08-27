В окружении Лопес рассказали, как она тяжело переживает разрыв с Аффлеком: "Не хотела развода"

Исполнительница после подачи документов на разрыв брака не дает комментариев и не появляется на публике.
В окружении американской певицы Дженнифер Лопес рассказали, как она тяжело переживает развод с голливудским актером Беном Аффлеком.
Артистка после подачи документов на расторжение брака не появляется на публике и не дает комментариев. Инсайдер рассказал изданию Page Six, что исполнительница действительно тяжело переживает разрыв с мужем. По его словам, Лопес хотела сохранить брак, однако Аффлек своим поведением не дал ей иного выбора.
"Для нее было невероятно тяжело, что Бен решил отстраниться от их брака и продолжить жизнь, оставив ее позади. Она не хотела развода. Она хотела разобраться. Они любят друг друга. Дженнифер не из тех, кто просто сдается. Для нее было почти пыткой ждать", — говорит инсайдер.
Тем не менее, по словам инсайдера, несмотря на чувства к актеру, певица испытывает облегчение. Также рядом со звездой сейчас ее родные и близкие, которые поддержали решение о разводе и окружили Лопес любовью и опекой.
"Ее семья и друзья соглашаются, что это было верное решение", — добавил инсайдер.
Напомним, недавно источник рассказал, кто виноват в разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Также стало известно, как звезды Голливуда отчаянно пытались спасти брак.
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