В особняк Джастина и Хейли Бибер в Лос-Анджелесе ворвался незнакомец и устроил погоню с полицией

Певец Джастин Бибер и его жена Хейли оказались в опасности.

В семье Джастина Бибера произошла чрезвычайная ситуация. В имение певца и его жены Хейли Бибер ворвался незнакомец.

Как сообщило издание TMZ, в субботу на участке супругов появился незваный гость. Охрана заметила незнакомца в зоне барбекю, поэтому сразу же попыталась задержать его и вызвала полицию. Впрочем, незнакомец начал убегать через высокий забор.

Вместе с полицией охрана певца отправилась в погоню за мужчиной, но ловкий беглец вскоре "потерялся". Как незнакомец попал на охраняемую территорию элитного квартала, тоже неизвестно.

К счастью, на данный момент Джастина и Хейли не было дома — супруги как раз отправились в небольшой отпуск.

Фото: instagram.com/justinbieber

Это уже не первый раз, когда в дом Джастина Бибера пытается ворваться воры. В прошлом году несколько незнакомцев пытались проникнуть во владения певца.

Для исполнителя подобные ситуации крайне нежелательны, ведь из-за стресса у Джастина могут обостряться проблемы со здоровьем. Напомним, несколько месяцев назад сообщил о параличе половины лица

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