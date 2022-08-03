В польских "Танцах со звездами" показали первую однополую пару на проекте

Так, уже известно, что в польской версии шоу "Танцы со звездами", кроме украинской звезды Джамалы, примут участие также артистка кабаре, менталист и детектив.

Сейчас же создатели шоу объявили имя первой однополой пары на проекте. Итак, участником "Танцев со звездами" станет архитектор, модель и герой гей-реалити "Прекрасный принц" (аналог "Холостяка", однако за сердце главного героя боролись 20 мужчин - прим.ред) Яцек Елонек.

Яцек Елонек / Фото: instagram.com/iamjackjelonek

Яцек Елонек с победителем гей-реалити "Прекрасный принц" / Фото: instagram.com/iamjackjelonek

Он выйдет на паркет с экс-участником британской версии "Танцев со звездами", титулованным танцовщиком Майклом Данильчуком. Он, кстати, гетеросексуал.

Напомним, что ранее Джамала рассекретила своего партнера в польских "Танцах со звездами". Артистка будет танцевать с 30-летним танцовщиком Яцеком Йешке. Он уже побеждал на польских "Танцах со звездами-5" и принимал участие в шести сезонах шоу. Йешке является очень титулованным польским танцовщиком. Он шестикратный чемпион Польши по бальным танцам, полуфиналист World of Dance Polska.

Также отметим, что ранее Джамала рассказывала, что для нее участие в шоу "Танцы со звездами" это возможность лишний раз напомнить о войне в Украине. Артистка поделилась, что во время шоу "Танцы со звездами" пройдет сбор средств, которые будут переводить на помощь украинцам.

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