В правилах "Евровидения-2025" произошли кардинальные перемены: как теперь будут объявлять финалистов

Хрустальный кубок "Евровидения-2025" / © instagram.com/eurovision

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На международном песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в швейцарском городе Базель, ввели новые правила.

Изменения зрители смогут увидеть в первом полуфинале, который начнется 13 мая в 22:00. Ведущие будут по-другому объявлять финалистов. Если же раньше они просто с интригой называли страны, которые пройшли в финал, то теперь процедура изменилась, о чем сообщил Европейский языковой союз (EBU).

Согласно новым правилам, ведущие будут объявлять трех участников, тем временем камеры будут направлены на них, а соответствующие изображения будут транслироваться на экране. После этого один из них пройдет дальше. Следует отметить, что представитель страны может еще пройти эту процедуру, если его имя в первый раз не объявили, но не более трех раз. Таким образом, и будет сохраняться интрига, и внимание будет приковано именно к участникам, а не к ведущим. Последнего 10 финалиста будут объявлять уже в традиционном формате.

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Хрустальный кубок "Евровидения-2025" / © instagram.com/eurovision

Отметим, уже во вторник, 13 мая, в 22:00 отгремит первый полуфинал "Евровидения-2025", где за право пройти в грандфинал сразится и Украина, которую в этом году представляет группа Ziferblat. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой объявит имена десятки финалистов. Сейчас же предлагаем узнать, где и о когда смотреть "Евровидение-2025", имена всех участников и букмекерские ставки.