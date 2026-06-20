В преддверии своего 60-летия Ольга Сумская восхитила собственными архивными кадрами из Донбасса, снятыми 28 лет назад

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская порадовала поклонников своими фотографиями из юности и удивила пользователей сети своей красотой.

Накануне юбилея народная артистка Украины поделилась редкими снимками из личного архива. Эти фотографии ранее не публиковались. Они были сделаны на Донбассе в конце 1990-х годов. На тот момент Сумской было 31 год. Актриса не только показала себя молодой, но и задумалась о том, как следует оценивать прожитые годы. Её слова быстро разлетелись по сети.

«Жизнь не измеряется количеством прожитых лет. Она измеряется количеством мгновений, тронувших сердце», — отметила актриса.

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Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

В посте знаменитость уточнила, что снимки были сделаны в 1998 году. Архивная фотосессия вызвала настоящий ажиотаж среди подписчиков. В комментариях пользователи засыпали Ольгу комплиментами, называя её воплощением украинской красоты, королевой и настоящей дивой. Многие отметили, что актриса с годами не утратила своей харизмы и привлекательности.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Поклонники также отметили, что Сумская и сегодня обладает таким же магнетизмом, как и десятилетие назад. Некоторые назвали актрису примером того, как можно оставаться яркой и уверенной в себе, независимо от цифры в паспорте.

Напомним, недавно Ольга Сумская рассказала о родителях имистической истории с потерей голоса.

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