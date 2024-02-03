В работе "Дія" во время голосования за победителя нацотбора на "Евровидение-2024" случился сбой

Украинцы не могут войти в приложение.
Во время Национального отбора на "Евровидение-2024" не обошлось без неприятных инцидентов.
Неожиданно в приложении "Дія", где зрители должны голосовать за победителя, произошел масштабный сбой. Пользователи не могут войти в приложение и выбрать фаворита.
Об этом сообщают многие украинцы в комментариях под трансляцией нацотбора. В официальном Telegram-канале "Евровидения Украина" сообщается, что в скором времени "Дія" должна заработать.
"Друзья, "Дія" увеличивает мощности, вскоре все заработает! Спасибо за вашу активность!" – говорится в сообщении.
Финал конкурса впервые показывают не в прямом эфире, а в записи. Организаторы нацотбора приняли такое решение в целях безопасности, ведь в стране идет война и может в любой момент начаться ракетный обстрел.
Отметим, что в финале нацотбора выступило 11 финалистов. Именно кто-нибудь из них будет представлять Украину в мае в Мальме на "Евровидении-2024". Пока неизвестно, будут ли действительны результаты зрительского голосования, ведь голосовать можно только в "Дії", а приложение не работает у многих пользователей.
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