Дмитрий Гордон / © instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист Дмитрий Гордон публично высмеял курьезную ситуацию в России, где местного музыканта спутали с ним через систему распознавания лиц.

Речь идет о российском певце из группы «Свобода важнее моды» Дмитрии Галяминских, которого задержали на вокзале в Санкт-Петербурге. Силовикам сообщили, что якобы в помещении находится Гордон, который в РФ объявлен «экстремистом» и заочно приговорен к 14 годам заключения.

По данным росСМИ, полицейские даже проверяли, не является ли случайно борода и волосы Галяминских гримом. Только впоследствии они выяснили, что оконфузились, и отпустили мужчину. Галяминских в посте в Instagram уже назвал ситуацию «приколом». Сам Гордон не сдержал иронии и со смехом прокомментировал все в фотоблоге.

Дмитрия Галяминских задержали в Санкт-Петербурге

«Этого российского музыканта Дмитрия Галяминских в Санкт-Петербурге задержала полиция, поскольку система распознавания лиц определила, что это вовсе не музыкант, а осужденный в России к 14 годам заключения террорист и экстремист Дмитрий Гордон. А что, похож! Давно я так не смеялся!», — написал журналист.

К слову, Дмитрий Гордон уже неоднократно заявлял об охоте за ним со стороны российской ФСБ. Он признавался, что он признан «террористом и экстремистом» и даже объявлен в международный розыск со стороны кровавой власти. Более того, СБУ уже задерживала группы посипак Путина, которые делали неудачные попытки убийства украинского шоумена.