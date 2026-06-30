В РФ придумали уголовное дело против группы Жадана и пригрозили заключением: звезда отреагировал

Сергей Жадан с группой и военными / © instagram.com/serhiy_zhadan

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Российские окупанты в очередной раз устроили истерику из-за украинского писателя, музыканта и военнослужащего Сергея Жадана.

В РФ заявили об открытии так называемого «уголовного дела» против лидера группы «Жадан и Собаки» и участников коллектива. Российская сторона обвинила музыкантов в помощи противнику, дискредитации армии РФ и финансировании украинских военных формирований. По абсурдным обвинениям артистам даже пригрозили наказанием до 20 лет тюрьмы.

Причиной очередной информационной атаки стала волонтерская деятельность коллектива Сергея Жадана и служба самого артиста в 13 бригаде Национальной гвардии Украины «Хартія». Отдельное возмущение у окупантов вызвала песня «Ніч», записанная совместно с певицей Тиной Кароль и посвященная Харькову и украинским защитникам.

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Пост Сергея Жадана / © instagram.com/serhiy_zhadan

Сам Жадан отреагировал на новость с присущей ему иронией. В соцсетях он коротко написал, что «любит свою работу», чем вызвал волну поддержки среди украинцев. В свою очередь, бригада «Хартія» также поздравила музыканта, а группа «Жадан и Собаки» лаконично назвал ситуацию «красивой».

В комментариях украинские поклонники не сдерживали эмоций и шуток.

Жить надо так, чтобы против вас возбуждали уголовные дела оккупационные так называемые госорганы

Цветут мальвы на мамином крыльце. Я в трех псевдостранах сидел за хулиганку

В рамочку надо поставить эту заслугу

Знак качества

Напомним, в июне 2024 года Сергей Жадан официально подтвердил, что присоединился к рядам Национальной гвардии Украины. В то же время, писатель продолжает активную волонтерскую деятельность, организует благотворительные концерты и собирает средства на нужды украинских защитников.

Интересно, что это уже не первое подобное «дело» против группы Жадана. Ровно год назад российские пропагандисты также сообщали об аналогичных обвинениях, на которые музыкант отреагировал с таким же юмором.

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Напомним, неделями ранее в идентичной ситуации оказалась Тина Кароль. Окупанты также пригрозили ей 20 годами заключения из-за сотрудничества с Сергеем Жаданом.

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