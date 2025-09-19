В России Алле Пугачевой угрожают тюрьмой: дерзкая реакция звезды

Алла Пугачёва / © скриншот с видео

Российская певица Алла Пугачева, которая с начала полномасштабного вторжения выехала из РФ и поддерживает Украину, оказалась под угрозой уголовного преследования в России.

После ее откровенного интервью, где она объяснила причины отъезда из страны, против артистки подали иск. В росСМИ утверждают, что российский адвокат нагло заявил, что высказывания Пугачевой о покойном президенте Чечни Джохаре Дудаеве как о "порядочном человеке" якобы можно трактовать как "оправдание терроризма". Россиянин дерзко требует взыскать с артистки более 10 миллионов долларов, а также лишить ее авторских отчислений в размере 200 тысяч долларов ежегодно. Более того, по словам одиозного адвоката, певице может грозить и тюремный срок — к пяти годам заключения.

"Доходы от композиций, в том числе и написанных еще в СССР, не должны финансировать антироссийские настроения", — заявил российский юрист.

Кроме него, к "отмене" Пугачевой присоединился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России. Мужчина убежден, что после своих высказываний артистка "не заслуживает никакого внимания" и якобы может подпадать под несколько уголовных статей.

В то же время сама Алла Пугачева не скрывает иронии по поводу ситуации. В соцсети она опубликовала фотографию, на которой улыбается, и добавила.

"Минутный порыв говорить исчез. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь", — пренебрежительным к россиянам постом заметила певица.

