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В России известную певицу зарисовали в документальном фильме из-за ее позиции

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1122
Время на прочтение
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В России известную певицу зарисовали в документальном фильме из-за ее позиции

Елена Темникова / Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Елену Темникову начали "отменять" в РФ.

Экс-участницу группы Serebro Елену Темникову решили наказать в России из-за ее позиции.

Не так давно путинистка "переобулась", покинула россию и переехала с семьей в Португалию. Поэтому Темникову вырезали из документального фильма о шоу "Фабрика звезд", который когда-то был популярен в России и участницей которого была певица.

В документалке, которую показали на одном из российских музыкальных каналов, Темникову очень заметно просто "заблюрили". Это было заметно на архивном видео, из которого состоял фильм. Из картины также убрали любое воспоминание об исполнительнице.

Елену Темникову зарисовали в фильме о
Елену Темникову зарисовали в фильме о "Фабрике звезд"

Отметим, что до полномасштабного вторжения Елена Темникова была ярой путинисткой, признавалась в любви к кровавому российскому диктатору и даже выступала в оккупированном Крыму. Но после событий 24 февраля 2022 певица вдруг "переобулась".

Темникова оставила пост в Instagram, в котором написала, что у нее много друзей в Украине и что ей стыдно за происходящее. Она добавила: "Мы не хотим войны! Нет войне!". Правда, впоследствии артистка удалила этот пост из соцсети. Вскоре Темникова с семьей уехала из России в Португалию.

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Дата публикации
Просмотры
1122
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