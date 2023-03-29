В России массово отменяют концерты предательницы Ани Лорак и хотят выгнать ее из страны

Певица-предательница Ани Лорак, которая выбрала в войне сторону страны-агрессора России, оказалась там ненужной.

В частности, концерты исполнительницы начали массово отменять. Предательнице уже отказали в таких российских городах – Краснодаре, Ростове-на-Дону и под вопросом выступление в Воронеже. А все потому, что российские "патриоты" заподозрили, что Ани Лорак финансово помогает украинским военным.

А истерику у россиян вызвал пост предательницы в Instagram, где она на украинском языке писала, как ее брат прячется от бомб в подвале. Также Лорак ранее заявляла, что сама знает, как любить и поддерживать свою страну, а делает она это непублично.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Когда концерты предательницы начали отменяться, она сразу же оправдалась, заявив, что никогда не помогала украинским военным.

Однако это уже было поздно. В РФ Ани Лорак хотят признать "иноагентом". В Генпрокуратуре и налоговой службе уже появилось соответствующее обращение, чтобы артистку проверили на предмет финансирования ВСУ.

На двух стульях усидеть не удалось

Напомним, между тем другая предательница Maruv в соцсетях хвастается роскошным отдыхом в Турции и ведет себя так, будто в Украине нет войны. Исполнительнице жестко упрекнули за молчаливую позицию.

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