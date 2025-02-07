Российский музыкант Вадим Стройкин трагически погиб в Санкт-Петербурге.

59-летний музыкант при жизни имел четкую проукраинскую позицию и регулярно критиковал действия преступной власти в соцсетях. В частности, называл Путина "подонком" и выражал надежды то, чтобы его быстрее "почадили в тюрьму". Впоследствии власти Кремля, которые за время войны усилили наказание за оппозицию, выдвинули артисту подозрения в так называемом участии в террористической организации и спонсировании ВСУ.

В результате полиция ворвалась в дом музыканта, чтобы найти доказательства. Таким образом, российские власти угрожали Вадиму ограничением свободы до 20 лет. По словам очевидцев, во время обысков Стройкин ушел на кухню "за стаканом воды" и выпрыгнул из окна 10-го этажа. О моментальной смерти музыканта сообщил ряд российских СМИ. Все дополнительные происшествия устанавливает следственный комитет РФ.

Вадим Стройкин

Отметим, Вадим Стройкин родился в российском городе Снежинске, получил образование в Британской школе журналистики и начал путь радиоведущего. Он создал авторское шоу. Впоследствии его предпочтения изменились и он стал руководителем туристического агентства. Но с 2015 года ушел в музыку и проводил уроки игры на гитаре.

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