В России на известного музыканта напали с ножом в лифте: видео 18+

Александр Колкер отказался от госпитализации.

В России неизвестный совершил жестокое нападение на знаменитого композитора Александра Колкера.

88-летний музыкант находился в лифте своего дома в Санкт-Петербурге, когда к нему вошел высокий мужчина в шапке и защитной маске. Злоумышленник сначала душил Колкера, а затем ударил ножом. После этого мужчина выбросил окровавленный нож под лестницу и скрылся. Об этом пишет ряд РосСМИ. Также в Сети появилось видео нападения.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры

Сообщается, что композитор вызвал полицию и отказался от госпитализации. Вскоре подозреваемого задержали за "горячими следами" в хостеле. Им оказался 46-летний мужчина.

Заметим, Александр Колкер — автор более сотни песен, в частности "Стоят девчонки" и "Ночной трамвай".

Читайте также: