В России на известного музыканта напали с ножом в лифте: видео 18+

Александр Колкер отказался от госпитализации.
В России неизвестный совершил жестокое нападение на знаменитого композитора Александра Колкера.
88-летний музыкант находился в лифте своего дома в Санкт-Петербурге, когда к нему вошел высокий мужчина в шапке и защитной маске. Злоумышленник сначала душил Колкера, а затем ударил ножом. После этого мужчина выбросил окровавленный нож под лестницу и скрылся. Об этом пишет ряд РосСМИ. Также в Сети появилось видео нападения.
Внимание! Видео содержит жестокие кадры
Сообщается, что композитор вызвал полицию и отказался от госпитализации. Вскоре подозреваемого задержали за "горячими следами" в хостеле. Им оказался 46-летний мужчина.
Заметим, Александр Колкер — автор более сотни песен, в частности "Стоят девчонки" и "Ночной трамвай".
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