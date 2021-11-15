В России напали на известного рок-музыканта: "Получил выстрел в лицо"

Муж вступился за свою жену.

В России напали на известного рок-музыканта, основателя коллективов "Муха" и "Ногу Свело!" Антона Якомульского.

Инцидент произошел ночью в Москве. Мужчина гулял вместе со своей любимой по городу, вдруг к ним подошел незнакомец и выстрелил в лицо музыканта из газового пистолета. Как сообщает в своем Instagram Антон, тот приставал к его жене, а он вступился за нее.

Антон Якомульский с женой / instagram.com/yakomulsky

"Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая. Вот это рок-н-ролл", — сообщил музыкант.

В настоящее время артист находится в больнице. У него диагностировали химические ожоги глаз. Полиция взялась за расследование инцидента.

Напомним, Антон Якомульский – российский барабанщик, композитор, мультиинструменталист, основатель коллективов "Муха" и "Ногу Свело!"

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