В России приговорили подругу Оли Поляковой к девяти годам тюрьмы из-за антивоенной позиции

В России суд вынес приговор российской журналистке и блогерше, которая близко дружит с певицей Олей Поляковой, Ники Белоцерковской.

Уголовное дело на россиянку возбудили еще в марте прошлого года из-за так называемой "дискредитации российской армии". Суд РФ рассмотрел дело и вынес вердикт 6 февраля. Белоцерковскую приговорили к девяти годам тюрьмы. Правда, блогерша пока получила заочный вердикт, ведь она живет за границей.

Ника Белоцерковская / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Девять лет! А чего это мне больше всего? У меня же коты! Где смягчающее? Негодую", — написала в своем Telegram Белоцерковская, имея в виду, что в РФ по этому делу она получила самый большой приговор.

Напомним, Ника Белоцерковская еще в начале полномасштабной войны осудила действия кремлевского диктатора Путина. Блогерша в своих соцсетях активно освещала новости о том, как военные РФ беспощадно уничтожают Украину. За свои высказывания и действия на Нику завели дело за так называемую "дискредитацию российской армии". Также в июне прошлого года имущество Белоцерковской в России арестовали.

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