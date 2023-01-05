В России пропала без вести звезда "Сватов" Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху

Артистка не появилась на спектакле, который должна была отыграть в Санкт-Петербурге.

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко пропала без вести в России.

В среду, 4 января, артистка должна была сыграть в спектакле в Санкт-Петербурге. Но когда нужно было выходить на сцену, Кравченко просто не приехала в театр. О ситуации, которая произошла, в своем Instagram рассказал коллега актрисы Стас Садальский, играющий с ней в этом спектакле.

"Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения сломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы – самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро", — сказал Садальский и намекнул, что у актрисы проблемы с алкоголем.

Татьяна Кравченко

С тех пор артистка еще ни разу не вышла на связь, не понятно, что с ней и где она.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Татьяна Кравченко, родившаяся в Донецке, молчит о войне и о том, что Россия напала на нашу страну. С начала полномасштабного вторжения артистка продолжила работать и жить в России.

В 2015 году Кравченко был запрещен въезд в Украину, потому что она поддержала аннексию Крыма и оккупацию россией Донбасса.

Татьяна Кравченко и Анна Кошмал

Также Кравченко успела осудить актрису Анну Кошмал, сыгравшую внучку Валюхи в "Сватах", из-за того, что с 2014 года Кошмал перестала ездить в Россию и активно освещает и критикует полномасштабную войну, которую Россия развязала против Украины. Кравченко назвала Кошмал "подлой" и "неблагодарной" из-за антивоенной позиции своей сценической внучки.

Читайте также: