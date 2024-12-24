В России Татьяну Лазареву заочно осудили на 6,5 лет колонии: звезда публично унизила россиян

Преступные власти России заочно засудили российскую актрису Татьяну Лазареву, которую уже давно отнесли к так называемому списку "иноагентов".

Так, в первые дни войны российская артистка находилась в Киеве. После некоторого периода проживания в Украине, она уехала и стала регулярно критиковать преступные действия РФ. Более того, в свое время она признавалась, что радуется бомбардировке русских городов во время войны. Поэтому россияне в истерике обратились к методам запугивания и заочно арестовали звезду до 6,5 лет колонии за так называемую "публичную пропаганду терроризма". Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

Но, похоже, актрису это отнюдь не задело. Она по-прежнему продолжает жить в Европе и открыто осуждает вторжение России в Украину. И вот после вынесения ей приговора в виде ареста звезда вышла на связь в сторис и призналась, что получила множество поддержки со словами "не обращать внимания на всех дураков". Между тем, сейчас Татьяна наслаждается рождественской столицей Германии и говорит, что уже "в который раз с удовольствием" будет игнорировать кровавых преступников.

Татьяна Лазарева / Фото: instagram.com/lazarevatut

Напомним, в этом году Татьяна Лазарева сообщила о разводе с мужем, российским юмористом Михаилом Шацом. Она призналась, что стало причиной расторжения 25-летнего брака.

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