Людмила Чурсина

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Российская актриса Людмила Чурсина, которая поддерживала войну в Украине и аннексию Крыма, умерла.

Жизнь артистки, которая была ярой путинисткой, оборвалась 10 июня в возрасте 84 лет. Причиной смерти Людмилы Чурсиной называют внезапную остановку сердца. Известно, что длительное время скандальная актриса болела. В частности, в прошлом году она неделю провела в кардиологической реанимации. Кроме того, у Чурсиной были диагностированы гипертония, стенокардия, атеросклероз.

Отметим, Людмила Чурсина была советской и российской актрисой. Она закончила театральный вуз в Москве, после чего начала работать по специальности. Но артистка славилась не только творческими достижениями, но и поддержкой кровавого диктатора Путина. В частности, в 2014 году она выступила за аннексию Крыма. В мае 2017 года Чурсина оказалась в базе сайта «Миротворец» за незаконное пересечение государственных границ Украины, отрицание российской агрессии и участие в пропагандистских мероприятиях.

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Людмила Чурсина

Кроме того, в сентябре того же года Минкульт внес актрису в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Наконец, артистке был запрещен въезд в Украину.

Полномасштабное российское вторжение и преступления оккупантов на украинских землях не изменили позиции Любмилы Чурсиной. Она и в дальнейшем поддерживала захватническую политику РФ и кровавого диктатора Путина.

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ ликвидировали российского актера-оккупанта, который играл в пропагандистском сериале «Счастливы вместе».

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