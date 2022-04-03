В России во время концерта мужчина упал с балкона на женщину и погиб

В России во время концерта мужчина упал с балкона на женщину и погиб

Женщина сейчас находится в реанимации.

В России состоялось выступление путиниста Сергея Трофимова. Концерт не прошел без казусов.

Российские СМИ пишут, что во время выступления путиниста один из зрителей потерял равновесие и упал с 10-метрового балкона на женщину. Мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, погиб на месте. Женщина сейчас находится в реанимации.

Кроме того, когда мужчина падал, то схватился за другую зрительницу. Женщина пыталась его удержать, но сама упала. Сейчас она находится в больнице.

Сам же путинист Сергей Трофимов заявил, что ничего не видел. О том, что произошло во время его концерта, он узнал только за кулисами.

Напомним, скандально известная ведущая и актриса Снежана Егорова рассказала, что консульство в Анталии, Турция, не продлило срок действия загранпаспортов ее малолетним детям 10, 12 и 15 лет.

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