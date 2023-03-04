В самолет Мэтью Макконахи попала молния: жена звезды показала, что происходило на борту судна

В самолет, которым голливудский актер Мэтью Макконахи летел вместе с женой, бразильской моделью Камилой Алвес, попала молния.

Неприятный инцидент произошел, когда супруги на рейсе авиакомпании Lufthansa летели из Остина (Техас, США) в Франкфурт, что в Германии. О ситуации рассказала жена Макконахи на своей странице в Instagram.

В результате попадания молнии самолет резко потерял высоту и попал в зону турбулентности.

"Во время полета наш самолет упал почти на 4000 футов, 7 человек получили серьезные травмы и попали в больницу. Все летало по салону. Я уважаю частную жизнь окружающих, но не могу не сказать, что в самолете был настоящий хаос. Я говорю о рейсе авиакомпании Lufthansa, который вы видели сегодня в новостях. Мы были там. Слава Богу, все в безопасности", — рассказала об инциденте жена Макконахи.

Она также поделилась видео, которое сняла в салоне самолета и показала, что там происходило. Повсюду были разбросаны еда, напитки и вещи пассажиров. Во время попадания молнии стюардессы разносили еду, а знаки "пристегните ремни безопасности" не работали. Пассажиры, которые не были пристегнуты, получили травмы.

Самолет совершил экстренную посадку в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Как призналась Алвес, они с Макконахи после экстренной посадки самолета успели зайти в бар:

"Должна сказать, что все в аэропорту Вашингтона, куда нам пришлось перенаправиться и провести ночь, были такими хорошими! Мы с Мэтью дошли до бара за одну минуту до закрытия… Выспались хорошо, сегодня садимся на новый рейс, и продолжаем наше путешествие", — поделилась Камила.

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