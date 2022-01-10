В СБУ объяснили, почему скандального российского тиктокера не пустили в Украину

В СБУ объяснили, почему скандального российского тиктокера не пустили в Украину

Вчера блогер прилетал в Киев.

В СБУ объяснили, почему не впустили в Украину известного российского тиктокера-миллионника Даню Милохина.

К слову, пользователи считали, что он летом ездил в оккупированный Крым. Впрочем, в СБУ сообщили, что 20-летний парень не мог объяснить цель своей поездки.

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и сообщал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", — сообщило издание "УП", ссылаясь на источник в СБУ.

Даня Милохин / instagram.com/danya_milokhin

Напомним, вчера Даня Милохин прилетал в Киев. Впрочем, блогера так и не пустили в Украину. Он просидел несколько часов в аэропорту, затем его отправили обратно.

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