В СБУ объяснили, за что Киркоров попал в "черный список" Минкульта

В СБУ объяснили, за что Киркоров попал в "черный список" Минкульта

Российский певец и народный артист Украины оказался в списке из-за поддержки аннексии Крыма.

В СБУ объяснили, почему российский певец и народный артист Украины Филипп Киркоров оказался в "черном списке" Минкульта.

Так, знаменитость включили в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, потому что звезда настаивал, что аннексированый Крым — это часть России. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос издания "Укринформ".

"Основаниями для таких рекомендации СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированый полуостров — это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, вьезжая на полуостров за украинскими пунктами пропуска", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в СБУ есть доказательства, что Киркоров сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, а в своих высказываниях оправдывал агрессивные действия Российской Федерации.

Кроме того, во время "Большого праздничного концерта в честь семилетием воссоединения Крыма с РФ", который состоялся 18 марта в 2021 году при участии президента РФ Путина, артист сказал, что Крым — это его любимое место в России.

Новости Украины: Киркоров попал в "черный список" из-за гастролей в оккупированном Крыму

Напомним, недавно Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву. Артист в течение пяти лет не сможет посетить соседнюю страну.

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