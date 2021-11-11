В СБУ объяснили, за что Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта

Российский артист находится в списке от 3 ноября.

В СБУ объяснили, почему российский шоумен Максим Галкин оказался в "черном списке" Минкульта.

Так, в начале ноября знаменитость включили в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Как говорится в ответе стражей порядка на запрос издания APnews, юморист "провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает оккупацию".

"Основанием для внесения в список этого иностранца являются достаточные данные о его деятельности в ущерб Украине, в частности, направленный на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины государством-агрессором", — говорится в официальном. документе.

Отметим, недавно на YouTube-канале Галкина вышел новый выпуск "Музыкалити". Приглашенными гостями юмориста стали Никита Джигурда и KYIVSTONER, которые родились в Киеве. Когда звезды знакомились между собой, начали говорить об Украине и разговаривали на украинском языке. Впрочем, Галкин перебил их и сказал: "Если вы хотите включить русский язык назад, то включите настройки внизу под видео". После этих слов Никита начал рассказывать свою оду Украине: "Не умрет дух Украины, потому что бессмертие знает. Ибо душа ее единственная белый мир лелеет". Впрочем, Галкин снова перебил своего гостя и начал рассказывать извращенную версию стихотворения Тараса Шевченко — "Заповіт": "Як умру, то поховайте, не тягніть резину. Не тягайте з ями в яму, як того грузина".

Максим Галкин, Никита Джигурда и KYIVSTONER / скриншот с видео

Напомним, что в 2015 году Максим Галкин попал в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" (АР Крым). Речь идет о поездке Галкина в Крым в 2014 году, где он принял участие в концерте "День России", который проходил на площади в Ялте.

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