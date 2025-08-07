В семье Брэда Питта случилось горе

Брэд Питт / © Associated Press

В семье голливудского актера Брэда Питта случилось горе.

Умер близкий человек артиста. Ушла из жизни мама Брэда Питта, с которой он был очень близок. Сначала информацию сообщило издание TMZ со ссылкой на источники. Мамы актера - Джейн Питт - не стало в возрасте 84 лет. Женщине через неделю должно было бы исполниться 85.

Впоследствии племянница Брэда Питта подтвердила печальную новость о смерти родного человека. Сидни отметила, что семья не была готова к такой потери. По ее словам, Джейн Питт была замечательной бабушкой, которой всем будет не хватать.

"Моя дорогая бабушка, мы еще не были готовы к твоему уходу, но знание того, что ты наконец-то снова свободна петь, танцевать и рисовать, немного облегчает это. Она могла успевать за всеми нами, 14 внуками. Не было предела ее любви, и каждый, кто встречал ее, чувствовал это. Я не знаю, как мы будем дальше без нее... Нам действительно повезло иметь такую бабушку", - написала племянница Питта.

Родители Брэда Питта / © Associated Press

Отметим, голливудский актер был очень сильно близок со своей мамой. Даже недавно, во время спецпоказа фильма "Формула-1" артист с экрана здоровался с ней. Сейчас Брэд Питт не комментирует потерю.

К слову, Джейн Питт не была публичной, тем не менее, несколько раз она появлялась с сыном на "красной дорожке".

