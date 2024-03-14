В семье финалиста "Холостячки-1" Алексея Тригубенко случилось горе

Участник первого сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной, украинский бизнесмен Алексей Тригубенко рассказал о горе в его семье.

В сторис своей страницы в Instagram предприниматель оставил одно короткое сообщение. На черном фоне он написал о том, что из жизни ушла его мама:

"У меня была лучшая мама в мире. Теперь она с бабушкой. Не верю…" — написал в фотоблоге Тригубенко.

Больше никаких подробностей Алексей не сообщил.

Алексей Тригубенко сообщил о смерти мамы / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Отметим, что Алексей Тригубенко стал участником первого сезона романтического реалити "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина. Тригубенко даже дошел до финала, однако Мишина тогда отдала предпочтение комику Александру Эллерту.

Тем не менее, предприниматель после шоу сумел наладить свою личную жизнь и стать счастливым в других отношениях. В июле 2023 года Тригубенко сообщил, что он впервые стал отцом. Однако свою избранницу бизнесмен пока держит в строжайшей тайне.

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