В семье Константина Грубича произошло горе: "Последние несколько месяцев адски страдала"

Константин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Реклама

Украинский журналист и телеведущий Константин Грубич поделился, что в его семье произошло горе.

Печальными новостями знаменитость поделился в Instagram. Ушел из жизни родной человек журналиста. 23 февраля умерла тетя ведущего Неонила Васильевна. Причиной смерти родного человека журналиста стали серьезные проблемы со здоровьем. Константин Грубич говорит, что его тетя жила с болью и страдала от болезней, а за последние месяцы ее состояние значительно ухудшилось.

"Наша Нилочка всегда жила с болью и болячками. Умела терпеть и своим жизнелюбием давала фору любому. Но даже у ее животворной батарейки был свой ресурс. Последние несколько месяцев моя тетя адски страдала. Она гасла и таяла на глазах. Отказывали работать все органы, менталка тоже давала сбои", - поделился ведущий.

Реклама

Тетя Константина Грубича / © instagram.com/kostya_hrubych

Наконец, 23 февраля жизнь Неонилы Васильевны оборвалась. Константин Грубич делится, что для него это мучительная потеря, ведь тетя была его второй мамой и советчицей. Однако ведущий говорит, что для него дает облегчение то, что он успел к ней наведаться и провести время в последний раз.

"Хорошо, что успел съездить к ней в гости и поговорить, переночевать рядом. Хотя это уже была не совсем Нилочка, а ее тень. Произошло неотвратимое: Нилочка отошла в мир иной. Для покойной это явное облегчение. Для ее семьи глубокое горе. Потому что она нас держала вместе", - говорит журналист.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк сообщила о горе в ее семье. Ушел из жизни родной человек знаменитости.