- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 890
- Время на прочтение
- 1 мин
В семье Леси Никитюк случилось горе: "Печаль разрывает сердце"
Знаменитость сообщила о смерти близкого человека.
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась, что в ее семье случилось горе.
Печальные новости знаменитость сообщила в Instagram-stories. 22 февраля ушел из жизни близкий человек ведущей. Не стало тети Леси Никитюк - Галины. Знаменитость поделилась их общей фотографией, а также призналась, что для ее семьи это очень сильно болезненная потеря, которая разрывает сердце.
"Сегодня (22 февраля - прим. ред.) не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце. Наша дорогая Галюсичка", - написала Леся Никитюк.
Больше подробностей знаменитость раскрывать не стала. Также Леся Никитюк дала понять, что пока не будет выходить не связь, поскольку находится в скорби. В частности, в сторис ведущая опубликовала фото зажженной свечи.
