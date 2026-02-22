ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
890
Время на прочтение
1 мин

В семье Леси Никитюк случилось горе: "Печаль разрывает сердце"

Знаменитость сообщила о смерти близкого человека.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Леся Никитюк

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась, что в ее семье случилось горе.

Печальные новости знаменитость сообщила в Instagram-stories. 22 февраля ушел из жизни близкий человек ведущей. Не стало тети Леси Никитюк - Галины. Знаменитость поделилась их общей фотографией, а также призналась, что для ее семьи это очень сильно болезненная потеря, которая разрывает сердце.

"Сегодня (22 февраля - прим. ред.) не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце. Наша дорогая Галюсичка", - написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк с тетей Галиной / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с тетей Галиной / © instagram.com/lesia_nikituk

Больше подробностей знаменитость раскрывать не стала. Также Леся Никитюк дала понять, что пока не будет выходить не связь, поскольку находится в скорби. В частности, в сторис ведущая опубликовала фото зажженной свечи.

Напомним, ранее певец Дэвид Аксельрод сообщал о горе в его семье. Ушел из жизни близкий человек исполнителя. 14 февраля в возрасте 63 лет умерла мама артиста.

Дата публикации
Количество просмотров
890
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie