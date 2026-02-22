В семье Леси Никитюк случилось горе: "Печаль разрывает сердце"

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась, что в ее семье случилось горе.

Печальные новости знаменитость сообщила в Instagram-stories. 22 февраля ушел из жизни близкий человек ведущей. Не стало тети Леси Никитюк - Галины. Знаменитость поделилась их общей фотографией, а также призналась, что для ее семьи это очень сильно болезненная потеря, которая разрывает сердце.

"Сегодня (22 февраля - прим. ред.) не стало моей тети Гали. Печаль просто разрывает сердце. Наша дорогая Галюсичка", - написала Леся Никитюк.

Реклама

Леся Никитюк с тетей Галиной / © instagram.com/lesia_nikituk

Больше подробностей знаменитость раскрывать не стала. Также Леся Никитюк дала понять, что пока не будет выходить не связь, поскольку находится в скорби. В частности, в сторис ведущая опубликовала фото зажженной свечи.

Напомним, ранее певец Дэвид Аксельрод сообщал о горе в его семье. Ушел из жизни близкий человек исполнителя. 14 февраля в возрасте 63 лет умерла мама артиста.