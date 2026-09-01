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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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В семье Мирошниченко уже трое школьников: знаменитые родители показали детей 1 сентября

В семье Тимура и Инны произошло важное событие среди школьников — в этом году их сын Марко впервые пошёл в первый класс.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Тимур и Инна Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

В семье телеведущего Тимура и юриста Инны Мирошниченко 1 сентября — особый день: уже трое из их четырёх детей стали школьниками.

Звездная чета показала, как их большая семья встретила День знаний. Вместе они сфотографировались с дочерьми Ангелиной и Мией, а также с сыном Марком. Для девочек этот учебный год уже не первый. Сестры перешли в третий класс. А для Марка 1 сентября стало началом совершенно нового этапа.

6-летний сын Тимура и Инны Мирошниченко в этом году впервые переступил порог школы и стал первоклассником.

Тимур Мирошниченко с семьёй / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с семьёй / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Впрочем, праздничное утро семьи прошло в условиях войны. Инна рассказала, что перед важным событием Марко завтракал под открытым небом из-за воздушной тревоги, а церемонию посвящения первоклассников пришлось проводить в укрытии.

«Завтракаешь на свежем воздухе под звуки воздушной тревоги, потому что потом у тебя состоится посвящение в первоклассников в укрытии», — поделилась Инна.

Тимур Мирошниченко с семьёй / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко с семьёй / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Таким образом, в этом учебном году в семье Мирошниченко сразу трое школьников. Самый младший ребёнок супругов, Марсель, пока ещё не присоединился к школьной жизни, поэтому у родителей есть особый повод гордиться своим немалым ученическим «классом».

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко раскрыл правду о своём гонораре за комментирование «Евровидения-2026».

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