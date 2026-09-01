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В семье Мирошниченко уже трое школьников: знаменитые родители показали детей 1 сентября
В семье Тимура и Инны произошло важное событие среди школьников — в этом году их сын Марко впервые пошёл в первый класс.
В семье телеведущего Тимура и юриста Инны Мирошниченко 1 сентября — особый день: уже трое из их четырёх детей стали школьниками.
Звездная чета показала, как их большая семья встретила День знаний. Вместе они сфотографировались с дочерьми Ангелиной и Мией, а также с сыном Марком. Для девочек этот учебный год уже не первый. Сестры перешли в третий класс. А для Марка 1 сентября стало началом совершенно нового этапа.
6-летний сын Тимура и Инны Мирошниченко в этом году впервые переступил порог школы и стал первоклассником.
Впрочем, праздничное утро семьи прошло в условиях войны. Инна рассказала, что перед важным событием Марко завтракал под открытым небом из-за воздушной тревоги, а церемонию посвящения первоклассников пришлось проводить в укрытии.
«Завтракаешь на свежем воздухе под звуки воздушной тревоги, потому что потом у тебя состоится посвящение в первоклассников в укрытии», — поделилась Инна.
Таким образом, в этом учебном году в семье Мирошниченко сразу трое школьников. Самый младший ребёнок супругов, Марсель, пока ещё не присоединился к школьной жизни, поэтому у родителей есть особый повод гордиться своим немалым ученическим «классом».
Напомним, недавно Тимур Мирошниченко раскрыл правду о своём гонораре за комментирование «Евровидения-2026».