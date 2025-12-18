ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1303
Время на прочтение
1 мин

В семье Оли Цибульской случилось горе

Артистка сообщила о смерти родного человека.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Оля Цибульская

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

В семье украинской певицы Оли Цибульской случилась горе.

Печальными новостями исполнительница поделилась в Instagram. В артистка сообщила, что умер близкий и родной ей человек. Ушел из жизни отец Оли Цибульской Павел.

"Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома возле тебя", - написала артистка.

Оля Цибульская с отцом в детстве / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с отцом в детстве / © instagram.com/cybulskaya

В подробности Оля Цибульская вникать не стала, так же, как и не раскрывала причин смерти. Вместо этого певица почтила память родного человека, опубликовав их архивные фото. Подписчики исполнительницы тем временем выражают свои искренние соболезнования.

Оля Цибульская с отцом / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская с отцом / © instagram.com/cybulskaya

"Несколько дней назад, на моем дне рождения, ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Потому что настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем", - добавила артистка.

Отец Оли Цибульской / © instagram.com/cybulskaya

Отец Оли Цибульской / © instagram.com/cybulskaya

Напомним, ранее не стало певца Степана Гиги. Недавно коллега Павел Зибров рассказал о проблемах со здоровьем у исполнителя и какой диагноз тот скрывал.

Дата публикации
Количество просмотров
1303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie