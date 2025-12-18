В семье Оли Цибульской случилось горе

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

В семье украинской певицы Оли Цибульской случилась горе.

Печальными новостями исполнительница поделилась в Instagram. В артистка сообщила, что умер близкий и родной ей человек. Ушел из жизни отец Оли Цибульской Павел.

"Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома возле тебя", - написала артистка.

Оля Цибульская с отцом в детстве / © instagram.com/cybulskaya

В подробности Оля Цибульская вникать не стала, так же, как и не раскрывала причин смерти. Вместо этого певица почтила память родного человека, опубликовав их архивные фото. Подписчики исполнительницы тем временем выражают свои искренние соболезнования.

Оля Цибульская с отцом / © instagram.com/cybulskaya

"Несколько дней назад, на моем дне рождения, ты сказал, что редко говорил "люблю", но любишь очень сильно. Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Потому что настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем", - добавила артистка.

Отец Оли Цибульской / © instagram.com/cybulskaya

