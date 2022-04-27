В семье Позитива случилось горе: "Мы с сестрой не успели"

Участник группы MOZGI Алексей Завгородний, он же Позитив, впервые рассказал о смерти отца.

В программе "ЖВЛ" артист поделился, что маме позвонил по телефону его давний друг и сообщил печальную новость. Папа Алексея умер из-за болезни.

"Папа умер. Это я впервые даже говорю. Он умер из-за болезни. И нам его семья, которые там были у него, нам никто, ни моей маме, никто ничего не сказал. Товарищ семейный позвонил моей маме и сказал о том, что отца уже нет", – рассказал исполнитель.

Родители Позитива

К слову, у Позитива были не простые отношения с папой. С тех пор, как его родители развелись, они с ним не общались. Поэтому смерть отца артист воспринял двояко. А вот сестра Позитива Анна тяжело пережила печальную новость. Девушка пыталась восстановить отношения с папой, даже перед войной предлагала брату поехать к папе, но они не успели.

"Двоякое чувство было. Я просто это принял. Моя сестра плакала, потому что мы с ней может месяца два назад разговаривали и думали, может все-таки к отцу заехать там. Если он не хочет, то давай мы пойдем и сделаем первый шаг. Но мы с сестрой не успели", – поделился Алексей.

Позитив с мамой и папой

Артист признается, что несмотря на сложные отношения с папой, он не держит на него обиды. Хотя говорит, что общения с папой ему не хватало. На самом деле, Алексею хотелось много чего рассказать отцу.

"Не было и нет у меня какой-то такой обиды сильной. Просто я понимаю, что у него есть там внуки, другая семья. Он не был один, поэтому я как-то не сильно переживал. Хотелось конечно, и очень много чего рассказать ему. Но надеюсь, что он сейчас видит. Но думаю, что он эти 15 лет видел меня. Может даже поэтому он не хотел с нами общаться, потому что видел все", — поделился певец.

ПОЗИТИВ: "Мой папа умер"

Напомним, мама артиста Елена и папа Иван развелись, когда им с сестрой было всего 15 лет. Родители исполнителя часто ссорились, а однажды после очередного скандала Завгородний-старший просто исчез.

Уже позже выяснилось, что отец вернулся к бывшей жене и их детям. С тех пор достойным примером настоящего мужа Алексей считает не его, а двух своих дедушек, которые научили артиста носить женщин на руках.

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