В семье Регины Тодоренко случилось горе в ее день рождения

У артистки умер дедушка.

Певица и ведущая Регина Тодоренко, которая недавно рассказала, что чуть не потеряла мужа во время тяжелой операции, поделилась с фанатами печальной новостью.

Так, на своей странице в Instagram звезда добавила сторис, в котором написала: "Жаль, что за хорошими новостями приходят плохие". "Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша".

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

Отметим, что популярная певица празднует сегодня свое 31-летие. Артистка сейчас вместе с семьей находится на отдыхе в Турции. В своем фотоблоге Регина делилась видео, где она сонная, без макияжа и с растрепанными волосами принимала поздравления. Певица делилась сторис завтрака, где ее поздравлял сын.

instagram.com/reginatodorenko

Напомним, в апреле Регина Тодоренко тронула Сеть пением своего двухлетнего сына. Так, звезда опубликовала видео, в котором похвасталась талантами мальчика.

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