В семье Рыбчинских пополнение: "Первая за восемь поколений девочка"

Евгений и Юрий Рыбчинские

Реклама

Известный композитор и поэт Евгений Рыбчинский сообщил о пополнении в его семье.

В своем Instagram знаменитость поделился, что ноябрь является для него особенным. Именно в этом месяце родилось двое из четырех сыновей поэта. Однако теперь на один день рождения в ноябре в семье стало больше. У Евгения Рыбчинского родилась внучка. По словам поэта, это первая девочка в их семье за восемь поколений.

"Каждый ноябрь драматичен по-своему. У меня с этим месяцем свои особые отношения. В ноябре родились двое из четырех моих сыновей. В этом ноябре родилась первая за восемь поколений Рыбчинская-девочка, моя внучка", - делится поэт.

Реклама

Пост Евгения Рыбчинского

Кстати, оказывается, 29 ноября празднует день рождения возлюбленная Евгения Рыбчинского, с которой он недавно подтвердил бракосочетание. Однако композитор делится, что в этом году они отказались от празднования, поскольку новости совсем не настраивают на веселое настроение.

"А сегодня (29 ноября - прим. ред.) еще и день рождения у моей любимой женщины. Не празднуем, потому что снова погибшие - военные и гражданские, но выпьем точно - за победу и каждый Божий день, дарованный нам Всевышним и ВСУ", - добавил поэт.

Отметим, Евгений Рыбчинский является отцом четверых детей. Первая жена поэта родила ему сына Никиту. Во втором браке композитора на свет появились Даниил, Георгий и Иван. А сейчас же у Евгения Рыбчинского родилась внучка.

Напомним, недавно поэт раскрыл, как закончился конфликт с певицей Тоней Матвиенко. Ранее между ними были недоразумения относительно авторских прав. Артистка исполняла композиции, прав на которые у нее не было.