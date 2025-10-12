В семье Софии Ротару тройное пополнение: у артистки родились внуки

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Сестра певицы Софии Ротару - Аурика Ротару - рассекретила аж тройное пополнение в их семье.

У исполнительницы родилось трое внуков. Более того, все они появились на свет в один день. Аурика Ротару в комментарии "Главкому" рассекретила, что дочь сестры Лидии Ротару - певица Sonya Kay - 9 октября родила близнецов. Малыш появился на свет в одном из роддомов Черновцов. Отец мальчика - хоккеист Олег Петров. София Хлябич, именно так на самом деле зовут Sonya Kay, свою беременность и пополнение в семье особо не афишировала.

В тот же день родила и другая племянница Софии Ротару - дочь ее старшего брата. Анна также стала мамой мальчика.

Отметим, София Ротару из многодетной семьи. У артистки есть сестры Зинаида, Лидия и Аурика, а также братья Анатолий и Евгений.

