В семье ведущего Андрея Беднякова случилось горе: "Путин забрал у меня самое ценное"

У шоумена скончалась мама.

Украинский ведущий, уроженец Мариуполя Андрей Бедняков сообщил о горе в его семье – не стало мамы знаменитости.

Об этом шоумен рассказал в своем фотоблоге. Он запостил архивное черно-белое фото близкого человека и рассказал, как война забрала у него маму. Когда российские войска оккупировали город, мать и сестра Беднякова оказались заблокированы в Мариуполе:

"Мамы не стало... Тяжело писать, но я это сделаю. За время войны я говорил с сестрой два раза. По минуте. Когда они наконец-то смогли выехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме … "Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали.. я не хотела хоронить маму у подъезда…Как делали это другие" – рассказал Андрей.

Мама Андрея Беднякова / instagram.com/biedniakov

Он также рассказал, что с началом войны мама ослабевала с каждым взрывом, женщина болела, однако, по словам Беднякова, если бы не война, мама бы еще жила.

"Русский мир" — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее. Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой. Ведь я доехал бы до ближайшего поста. Но я уверен, что рано или поздно - я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и ещё у тысяч украинцев. но мы обязательно дождемся" – сказал Бедняков.

Также он обратился к своим российским коллегам и попросил их не писать ему со своими соболезнованиями:

"Я не хотела хоронить маму у подъезда. Как делали другие"… Пусть эта фраза появляется каждый раз в вашей голове, мои российские "друзья-молчуны", когда вспоминаете обо мне! Не вздумайте мне писать!".

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