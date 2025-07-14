В семье Виктора Ющенко высказались об экс-невестке Лизе, которая с его внучкой живет в России

Лиза Ющенко с дочерью / © instagram.com/liza_u

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В семье третьего президента Украины Виктора Ющенко высказались об экс-невестке Елизавете, которая с их внучкой, несмотря на войну, осталась жить в России.

Лиза была замужем за Андреем — сыном экс-президента. В браке у них родилась дочь Варвара, которой сейчас 15 лет. Лиза вместе с ребенком проживает в РФ и молчит о полномасштабной войне в Украине. Дочь Виктора Ющенко Виталина в комментарии изданию ”Гордон” говорит, что они вообще не поддерживают связь с экс-невесткой. Между ними уже много лет нет никакого общения.

“Я ничего о ней не знаю. Общения нет никакого уже, я не знаю даже, сколько лет. Просто абсолютно никакого нет общения”, — говорит Виталина.

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Лиза Ющенко / © instagram.com/liza_u

Более того, семья Ющенко не поддерживает связь с Варварой тоже. Виталина говорит, что для них это болезненная тема, ведь они на самом деле скучают по внучке. Впрочем, Ющенки надеются, что когда-то Варвара выйдет на связь с ними.

“Грустно. Грустно, потому что Варечка — это же и наша Варечка. Что так жизнь сложится, никто не знал. Это для нас такая грустная сторона, но, дай Бог, чтобы у ребенка все было хорошо, чтобы она по силе и возможностям смогла когда-то все понять и знала, что ее отец, и тетя, и дед любят, и бабушка”, — добавила Виталина.

Дочь Лизы Ющенко / © instagram.com/liza_u

Отметим, что сын Виктора Ющенко до 2012 года состоял в браке с Елизаветой. У бывших супругов есть общая дочь Варвара. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена. Она родила ему сына и переехала жить в Москву, где находится до сих пор. О российском вторжении в Украину Лиза отмалчивается.