В семье Жени Кота произошло горе: у танцовщика умер тесть из-за болезни

Женя Кот с женой Наталией Татаринцевой / © instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф и певец Женя Кот переживает тяжелую потерю в семье — умер его тесть.

О смерти отца сообщила супруга артиста, тренер Наталья Татаринцева. Мужчина ушел из жизни 5 ноября после болезни, а его дочь посвятила ему щемящий пост в фотоблоге.

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Наталья призналась, что семья до сих пор не может оправиться от случившегося. Она вспомнила отца как чрезвычайно энергичного и жизнерадостного человека, умеющего создавать вокруг себя особую атмосферу. По словам тренера, он любил жизнь, юмор, общение и компании.

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Тесть Жени Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

«Прощай, наш родной. Наш самый дорогой. Наш лучший муж, папа и дедушка. Мы до сих пор не можем поверить, что пишем эти слова. Что вчера нам пришлось провести тебя в последний путь. Ты был невероятно активным, харизматичным, веселым. И нам так хочется, чтобы все помнили тебя именно таким», — написала Наталья Татаринцева.

Отдельно она обратилась к матери Светлане, которая до последнего оставалась рядом с мужем. Наталья подчеркнула, что отец был окружен ее любовью и заботой даже в самые тяжелые моменты. Сама же тренер назвала себя счастливой дочерью, которой теперь приходится учиться жить с болью утраты.

«Для Светланы ты был любимым мужем. Она любила тебя всем сердцем, берегла, ухаживала и оставалась рядом до последнего мгновения. Даже тогда, когда было невыносимо тяжело. Для меня ты навсегда останешься самым мощным папой в мире. Я так сильно тебя люблю, папа. И мне очень больно осознавать, что больше не смогу тебя обнять, услышать твой голос, посмеяться над твоими шутками или просто побыть рядом», — трогательно поделилась она.

Наталья Татаринцева с папой / © instagram.com/tatarintseva.kot

В посте тренер вспомнила и об отношениях отца с маленькой внучкой Лелей. Времени вместе им выпало немного, однако Наталья убеждена, что дочь будет знать о дедушке и его любви к ней: «Ты успел стать таким очаровательным и смешным дедушкой для нашей маленькой Лели. Я обещаю тебе, папа, что она будет знать, как прекрасен был ее дедушка».

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Также Наталья сообщила, что причиной смерти отца стала болезнь. По ее словам, все произошло очень быстро, поэтому семье до сих пор сложно осознать непоправимость произошедшего. Тренер опубликовала новость не сразу, а через несколько дней после смерти мужчины.

Тесть и дочь Жени Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Тесть и теща Жени Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

«5 ноября 2026 года болезнь унесла тебя от нас. Так быстро, так безжалостно, что мы до сих пор не можем понять, как это произошло. Нам с мамой сейчас очень тяжело. Мы скучаем по тебе каждой частицей сердца. Нам не хватит тебя во всем. В родственных встречах, в праздниках, в обычных телефонных разговорах, в тех маленьких моментах, из которых и состоит жизнь. Покойся с миром, наш родной. Ты был, есть и навсегда останешься огромной частью нашей жизни», — довела до слез Татаринцева.

Напоследок она обратилась к самому родному с благодарностью «за любовь, за семью, за счастливые воспоминания, за то, что был именно таким» и пообещала вспоминать.

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