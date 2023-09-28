В сериале "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун рассказали, как оккупанты обстреливали Мариуполь и убивали местных

В американском сериале "Утреннее шоу" от AppleTV, где играют актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, рассказали о преступлениях оккупантов в Мариуполе.

В частности, в третьем сезоне картины четвертый эпизод посвящен теме войны в Украине. Главная героиня Брэдли Джексон, которую играет Риз Уизерспун, получила задачу найти человека, который сможет показать фотографу, что происходит в Мариуполе.

"Я развлекаю рекламодателей, пока в Украине гибнут люди", — говорит в эпизоде Брэдли Джексон.

В сериале "Утреннее шоу" из Уизерспун и Энистон посвятили эпизод войне в Украине

Фотограф был шокирован увиденным в городе. Он рассказал, что в Мариуполе происходят настоящие ужасы. Российские оккупанты постоянно обстреливают город и прямо на улицах убивают невинных людей.

В комментариях под эпизодом многие пользователи поблагодарили создателей, что те освещают тему войны в Украине. Однако некоторые юзеры высказали свои замечания. В частности, пользователи были недовольны, что одна из персонажей говорила с украинцем на русском.

Кадр из сериала "Утреннее шоу" / Фото: скриншот с видео

Высветили они так, как оно и есть, нравится нам это, или нет. Хорошо, что вспомнили.

Во втором эпизоде на стене квартиры в Киеве демонстрировали плакат "советский". Нет у нас такого, а если присмотреться, то и совок еще присутствует и проклятый "язык"...

Когда хотели сделать как лучше, а вышло как обычно

Напомним, в новом сезоне сериала часто упоминают Украину. В частности, в одном из эпизодов главные герои отказались идти на шантаж российских хакеров. Также персонажи часто говорят, что в Украине из-за оккупантов происходят настоящие ужасы.

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