В Сеть слили фото Дантеса в парике блондина в детстве: звезда забавно отреагировал
Звезда предался ностальгии вместе с фанами.
Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес неожиданно предстал на архивном фото со школьных лет, которое вдруг появилось в соцсетях.
Фотографию, вероятно, опубликовала его бывшая одноклассница или знакомая в Threads. На кадре юный артист позирует рядом с девушкой в сценическом образе — в белой рубашке, красном жилете и парике со светлыми волосами. Автор поста в шутку подписала публикацию, призвав других делиться фото со знаменитостями.
Сам Дантес также отреагировал в комментариях и объяснил, что тогда перевоплотился в главного героя из книги «Маленький принц». Артист с юмором отметил, что это было очень давно.
Пользователи же не сдерживали эмоций — в комментариях делились воспоминаниями и засыпали маленького Владимира комплиментами.
Я помню вас на фестивале «Співограй»
Ну, с годами вы расцвели
У меня и афиша наша была, но сгорела вместе с домом в Волчанске
