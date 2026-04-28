В Сеть слили фото Дантеса в парике блондина в детстве: звезда забавно отреагировал

Звезда предался ностальгии вместе с фанами.

Валерия Гажала
Владимир Дантес

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес неожиданно предстал на архивном фото со школьных лет, которое вдруг появилось в соцсетях.

Фотографию, вероятно, опубликовала его бывшая одноклассница или знакомая в Threads. На кадре юный артист позирует рядом с девушкой в сценическом образе — в белой рубашке, красном жилете и парике со светлыми волосами. Автор поста в шутку подписала публикацию, призвав других делиться фото со знаменитостями.

Сам Дантес также отреагировал в комментариях и объяснил, что тогда перевоплотился в главного героя из книги «Маленький принц». Артист с юмором отметил, что это было очень давно.

Владимир Дантес в детстве

Владимир Дантес в детстве

Пользователи же не сдерживали эмоций — в комментариях делились воспоминаниями и засыпали маленького Владимира комплиментами.

  • Я помню вас на фестивале «Співограй»

  • Ну, с годами вы расцвели

  • У меня и афиша наша была, но сгорела вместе с домом в Волчанске

Напомним, недавно певец Владимир Дантес неожиданно заинтриговал фанов резким комментарием о личной жизни.

