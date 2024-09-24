В Сеть "слили" фото квартиры Олега Винника в Германии и удивили, где она расположена

В Сеть "слили" фото квартиры в Германии, где живет скандальный певец Олег Винник.

С началом полномасштабной войны в Украине исполнитель поселился в Берлине. Telegram-каналу "Вогник" удалось отследить, где живет скандальный артист.

По информации медиа, апартаменты Олега Винника расположены на окраине Берлина, в районе Шарлоттенбурга. Как утверждает Telegram-канал, там обычно селятся много россиян.

Квартира Олега Винника в Германии

Олег Винник проживает в новом жилом комплексе, а его квартира находится на последнем этаже. Кроме того, в подтверждение, что там находится певец, на входе в ЖК, напротив звонка красуется надпись на немецком языке, которая состоит из фамилии артиста Винник и названия его компании RockSoulana Music.

Квартира Олега Винника в Германии

Найти квартиру исполнителя в Германии стало возможно после того, как он опубликовал видео со своего балкона. В ролике Олег Винник хвастался урожаем и засветил соседние дома. Кстати, на кадрах, "слитых" в Сеть, заметно, что на одном из последних этажей на балконе растут овощи.

Олег Винник нарвался на резкую критику в Сети после нового видео из Германии

Напомним, недавно в соцсетях появлялось новое фото Олега Винника, сделанное в Берлине. Представительница артиста Валерия Барон рассказывала, чем музыкант занимается за границей.

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