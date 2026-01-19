В Сеть слили интимные видео Елены Тополи: певица шокировала, как ее шантажировали и угрожали

Елена Тополя

Украинская певица Елена Тополя шокировала, как ее шантажировали и угрожали сливом интимных видео в Сеть.

В своем Instagram артистка рассказала, что стала жертвой преступления. Исполнительница говорит, что 10 января у нее начали требовать деньги, если она не заплатит, то иначе в Сеть угрожали слить ее видео интимного характера. Артистка отметила, что не собирается стыдится, поскольку это должны чувствовать злоумышленники.

Однако Елена Тополя отметила, что это преступление. Поэтому, певица уже обратилась в правоохранительные органы и написала заявление, что против нее совершено уголовное преступление. Также артистка отметила, что тело и интимность - это личное дело, и она никому не позволит порочить ее достоинство.

"10 января я получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Якобы от октября 25-го года у меня что-то там было. Все доказательства у меня есть, что это ложь. Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Доказательства есть, процесс идет. Теперь, когда видео уже в Интернете, я хочу сказать четко: мое тело, моя интимность - это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права воровать мое достоинство или порочить его", – подчеркнула певица.

Пост Елены Тополи / © instagram.com/alyoshasinger

Елена Тополя также отметила, что в современном мире не может быть шантажа. По словам исполнительницы, злоумышленникам ни в коем случае нельзя платить и договариваться с ними. Вместо этого необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы.

"Я не молчу, потому что в современном мире не может быть места шантажу. Кому-то очень надо сделать из меня "не свободную". Пусть мой непростой опыт, будет пример - для всех, кто проходит через подобное: не терпите, не пробуйте договориться, не платите, не скрывайте, фиксируйте, заявляйте, говорите", - отметила певица.

Напомним, в начале декабря 2025 года Елена Тополя развелась с мужем певцом Тарасом Тополей. Поэтому, артистка является свободной и не находится в отношениях.