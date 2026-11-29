Хрустальный кубок "Евровидения"

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В Сеть слили песни участников Национального отбора на ”Евровидение-2027“ до официальной премьеры.

Об этом сообщает оргкомитет конкурса. В сообщении говорится, что 28 ноября один из Telegram-каналов обнародовал записи выступлений нескольких участников лонглиста. Соответствующие аудио были сделаны во время выступления артистов на закрытых прослушиваниях.

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В «Суспільном» заявили, что записи были получены и распространены неправомерно. Вместе с тем, аудио не передают представления о конкурсной песне, поскольку у них плохое качество. Оргкомитет призвал не принимать во внимание соответствующие записи, а следить за информацией о нацотборе только на официальных источниках.

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Участники нацотбора на «Евровидение-2027»

«„Суспільне“ призывает опираться на информацию и видеоконтент из официальных источников. Во время нацотбора на „Евровидение“ важно обеспечить равные условия для всех участников и уважение к их творчеству», — говорится в заявлении оргкомитета.

Вместе с тем «Суспільне» не оставит этот инцидент без внимания, поскольку произошла утечка информации. Оргкомитет начал внутреннее расследование, чтобы выяснить, как записи с выступлениями участников смогли попасть в Сеть.

А пока что продолжается подготовка к нацотбору. В скором времени «Суспільне» объявит имени финалистов конкурса. После этого традиционно начнется голосование за последнего участника нацотбора, которое пройдет в «Дії».

Напомним, ходили сплетни, что певица Злата Огневич вернется на конкурс. Однако исполнительница отказалась от нацотбора. Хотя артистка все же оставила интригу относительно своего появления на «Евровидении».

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