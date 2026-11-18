Виктория Булитко с женихом

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Актриса Виктория Булитко восхищала Сеть игривой фотосессией со своим женихом, музыкантом Кириллом Поповичем, во время которой они продемонстрировали нежность и чувство юмора.

Влюбленные устроили романтический фотосет в непринужденной атмосфере. Для снятия пара избрала мягкий пуф, на котором удобно устроилась вместе. 43-летняя артистка примерила черные сетчатые колготки и туфли на каблуке. В одном из эпизодов Виктория игриво закинула ноги на любимого. Кирилл же поддержал настроение фотосессии и даже снял с невесты одну из туфельок.

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Виктория Булитко с женихом / © instagram.com/bulitka

Серией фотографий Булитко поделилась в Instagram и в то же время напомнила подписчикам о ценности фотографий, сохраняющих особые моменты жизни.

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"Иногда одна фотография может рассказать гораздо больше, чем длинный текст. Она сохраняет моменты, к которым хочется возвращаться снова и снова. Фотографируйтесь, не ждите особого повода и оставляйте себе больше счастливых воспоминаний. Потому что время проходит, а фото помогают его остановить хотя бы на мгновение", — призвала звезда.

Виктория Булитко с женихом / © instagram.com/bulitka

Особое внимание привлек кадр с туфелькой, который добавил фотосет сказочного настроения и напомнил подписчикам историю о Золушке. В то же время другие фотографии продемонстрировали, что в отношениях Виктории и Кирилла хватает не только романтики, но и баловства.

Виктория Булитко с женихом / © instagram.com/bulitka

Виктория Булитко с женихом / © instagram.com/bulitka

Напомним, недавно Виктория Булитко удивила своим весом и почему ей было отказано в донорстве крови.

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