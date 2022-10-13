В Сети обнародовали письмо Анджелины Джоли к Брэду Питту: "Не могу писать это без слез"

В Сети появилось эмоциональное письмо в электронном виде, которое актриса Анджелина Джоли написала своему экс-мужу, актеру Брэду Питту в январе 2021 года.

Изданию ET удалось подтвердить подлинность письма, поскольку оно прикреплено к судебному документу. В нем Джоли объясняет Питту, почему продала свою долю винодельни Chateau Miraval во Франции, которой владела с Питтом.

Начала письмо Джоли с того, что "пишет об этом в письменной форме, чтобы избежать эмоций".

"Это место, куда мы привезли близнецов Нокса и Вивьен домой после их рождения, и где мы поженились возле мемориальной доски в память о моей матери. Место, которое хранит в себе обещания, и место, где, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас невозможно писать это без слез. Я буду дорожить своими воспоминаниями о том, что происходило здесь. Но это также место, знаменующее собой начало конца нашей семьи — и бизнеса, сосредоточенного вокруг алкоголя", — написала Джоли.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Анджелина имела в виду проблемы Питта с алкоголем, из-за которых и развалился их союз.

Далее Джоли написала, что в течение последних четырех лет она видела "много невнимательного поведения, расходование денег не одобренным способом и принятия решений, по которым с ней не консультировались".

"Я бы хотела разделить бизнес или поменять его на что-то более полезное для наших детей. Я была поражена последними изображениями, выпущенными для продажи алкоголя. Я считаю это безответственным, и я не хотела бы, чтобы дети это видели. Это напомнило мне о болезненных временах", — продолжила Анджелина, заметив, что она не чувствует, что она "может быть вовлечена публично или частно в бизнес, основанный на алкоголе, когда алкогольное поведение так сильно навредило их семье".

Анджелина Джолита Брэд Питт / Фото: Getty Images

Также Джоли предлагала Питту, чтобы он или выкупил ее долю, или чтобы они продали винодельню. Актриса отметила, что ей очень болезненно от того, что пришлось дойти до этого момента:

"Твоя мечта о бизнесе и алкоголе принадлежит только тебе, и ты ясно дал это понять. Я желаю тебе всего наилучшего в бизнесе и искренне надеюсь, что дети по-другому отнесутся к Chateau Miraval, когда подрастут и посетят тебя там. Но Miraval для меня умер в сентябре 2016 года, и все, что я видела в последующие годы, к сожалению, подтверждает это", — отметила Джоли.

Винодельня Брэда Питта и Анджелины Джоли во Франции / Фото: Associated Press

Винодельня называется Chateau Miraval / Фото: Associated Press

Напомним, что в 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт купили винодельню на юге Франции. Это была страсть Питта и он приложил немало усилий, чтобы его розовое вино приобрело популярность и признание в мире. Впрочем, после развода в 2019 году Джоли продала свою долю винодельни российскому олигарху. Питт уверял, что хотел выкупить свою долю у Джоли за 164 миллиона долларов. Однако Анджелина не захотела продавать свою долю Питту и назло бывшему продала ее российскому олигарху.

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