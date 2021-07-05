В Сети обсуждают последний концерт MaкSим, на котором она уже едва пела

В Сети обсуждают последний концерт MaкSим, на котором она уже едва пела

12 июня артистка выступила в Казани.

В Сети обсуждают последний концерт MaкSим, который она дала за несколько дней до того, как оказалась в больнице с острой пневмонией.

Так, 12 июня артистка выступила в Казани. Исполнительница пела 40 минут, несмотря на плохое самочувствие. За день Марине Абросимовой стало плохо, но получив отрицательный результат на коронавирус, она решила не отменять концерт. В Tik-Tok фанатка опубликовала фрагмент, где звезда поет. На видео заметно, что MaкSим очень сложно выступать и брать ноты.

В комментариях пользователи начали обсуждать концерт и отметили, что ради этого певице не стоило жертвовать своим здоровьем.

Ну зачем такие жертвы? Какая жалость

Что-то совсем плохо выглядит

И зачем было такое делать? Кому от этого лучше?

Бедная, слышно, как ей сложно петь

Как ей тяжело

Вскоре исполнительницу госпитализировали. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%. На днях к артистке пришел священник. Во время его визита знаменитость на мгновение пришла в себя.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

Напомним, недавно директор МакSим вспомнила разговор с ней перед комой. Сейчас директор артистки также находится в больнице.

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