В Сети обсуждают трейлер "Золушки" с Билли Портером в роли феи-крестной

В Сети обсуждают трейлер "Золушки" с Билли Портером в роли феи-крестной

Картина выйдет на экраны в сентябре в этом году.

В Сети появился трейлер современной экранизации "Золушки", в котором фею-крестную сыграл эпатажный Билли Портер.

В версии Amazon роль главной красавицы сказки получила кубинско-американская певица Камила Кабельо. В фильме девушка шьет в своем подвале платья и мечтает стать знаменитым дизайнером, чтобы получить независимость от злой мачехи, которую сыграла Идина Мензел. Далее, по классике, Золушка хочет попасть на бал, но ей запрещает мачеха и выливает на розовый наряд чернила. Спасать ситуацию поторопилась фея-крестная в золотом наряде, которая начакловала платье, карету и кучера.

Пользователи оценили видео и сюжет в комментариях на YouTube.

Камила Кабельо и Идина Мензел? Будет много пения, это гарантировано!!! О, и Билли Портер в роли волшебницы мне тоже нравится! Я уверен, что он тоже запоет.

Так ошеломлена концепцией... И Камилла удивительная, как всегда

Хочу уже увидеть этот фильм

Вау! Билли невероятный

Заметим, современную историю Золушки можно будет увидеть уже в сентябре в этом году. Онлайн-премьера на Amazon состоится 3 сентября.

Напомним, не так давно эпатажный Билли Портер признался, что 14 лет живет с ВИЧ-инфекцией. Актер скрывал правду даже от матери.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку